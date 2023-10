Tsitsipas maakt status waar en bereikt laatste vier in Antwerpen

Stefanos Tsitsipas heeft de halve finale van het tennistoernooi van Antwerpen bereikt. De als eerste geplaatste Griek versloeg de Duitser Yannick Hanfmann met 6-3 6-3.

Tsitsipas, die in de tweede ronde de Nederlander Botic van de Zandschulp had uitgeschakeld, maakte tegen Hanfmann in de eerste set het verschil met een break in de zesde game. De Griekse nummer 7 van de wereld sloeg in de tweede set toe op 3-3, waarna hij met een tweede break op 5-3 de wedstrijd besliste.

Tsitsipas, die in zijn laatste vijf toernooien de kwartfinales niet wist te halen, treft in de halve finale de winnaar van de wedstrijd tussen de Fransman Arthur Fils en Juan Pablo Varillas uit Peru. De andere halve eindstrijd gaat tussen Alexander Bublik uit Kazachstan en de Duitser Maximilian Marterer.