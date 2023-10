Veldrijder Van der Haar maakt geen hoofddoel van Superprestige

Veldrijder Lars van der Haar maakt er dit seizoen geen doel van het klassement van de Superprestige opnieuw te winnen. De Nederlands kampioen mikt ook niet op de eindzege in de wereldbeker, maar aast op de X2O Badkamers Trofee. Dat zei de Nederlands kampioen in aanloop naar de veldrit in Overijse, zondag de eerste in de serie van de Superprestige.

Van der Haar laat weten dat hij deze winter iets gedoseerder gaat crossen. “Ik ben iemand die graag veel, zo niet alles rijd. Ik deed dat vorig jaar ook, maar zat toen na de jaarwisseling helemaal op mijn tandvlees. Ik ben toen eigenlijk met de hakken over de sloot nog Nederlands kampioen geworden en wist meteen dat een dergelijk drukke kalender niet meer voor herhaling vatbaar was”, aldus de 32-jarige Amersfoorter. “Ook dit seizoen zit propvol wat betreft het aanbod aan crossen. Je bent als renner gedwongen om een keuze te maken van wat je wel of niet wil rijden.”

Van der Haar won vorig jaar de Superprestige en wist in het verleden ook al eens de wereldbeker te winnen. “Vandaar dat mijn keuze dit seizoen eigenlijk gevallen is op de X2O Badkamers Trofee. Die wedstrijden zijn volgens mij iets beter verdeeld over het hele seizoen en ik kan nu misschien een poging ondernemen om dat klassement te winnen. De Superprestige ligt mij na aan het hart, maar je kan niet alles willen.”