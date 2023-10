Verstappen snelste in enige vrije training in Texas

Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden tijdens de enige vrije training van de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Nederlander, die in de vorige grand prix zijn derde wereldtitel veiligstelde, klokte op het Circuit of the Americas in zijn Red Bull een tijd van 1.35,912.

Charles Leclerc zette in zijn Ferrari met 1.36,068 de tweede tijd neer. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) reed naar de derde tijd: 1.36,193. De eerste drie in de vrije training zetten hun snelle tijden neer op zachte banden.

Verstappen, die de laatste twee edities van de Grote Prijs van de Verenigde Staten won, begon de training op harde banden en zette binnen de kortste keren de snelste tijd neer. Hamilton was de eerste die onder zijn tijd dook, waarna Lando Norris (McLaren) en Alexander Albon (Williams) volgden. De Nederlander zette in de laatste tien minuten op zachte banden de concurrentie weer op achterstand.

De eerste vrije training in Austin was ook meteen de laatste. Net als twee weken geleden in Qatar, waar Verstappen voor de derde keer op rij wereldkampioen werd, staat er in Texas op zaterdag een sprintrace op het programma. Later op vrijdag is de kwalificatierace voor de Grote Prijs op zondag. Op zaterdag moeten de coureurs zich in een sprint shoot-out kwalificeren voor de sprintrace later op de dag.