Zwemster Schouten wint goud in Boedapest in Nederlands record

Zwemster Tes Schouten heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Boedapest goud gewonnen op de 200 meter schoolslag in een nieuw Nederlands record. De 22-jarige Bodegraafse tikte aan in een tijd van 2.21,52, waarmee ze tevens haar eigen wereldbekerrecord verbeterde. Het was voor haar bovendien de derde zege in de wereldbeker op rij.

Schouten zette afgelopen zomer op het WK in Fukuoka het Nederlands record op 2.21,63. Twee weken geleden zwom ze in Berlijn naar een nieuwe recordtijd voor wereldbekerwedstrijden met 2.22,13. Een week later won ze eveneens goud in Athene.

Schouten versloeg in Boedapest de Australische Jenna Strauch (2.22,83) en de Tsjechische Kristyna Horska (2.24,62).

Arno Kamminga veroverde zilver op de 100 meter schoolslag. De 27-jarige Katwijker moest met zijn tijd van 58,68 alleen wereldkampioen Haiyang Qin uit China (57,82) voor laten gaan.

Maaike de Waard (28,04) en Tessa Giele (28,47) werden respectievelijk 4e en 7e in de finale van de 50 rugslag, waarin de Australische Kaylee McKeown een nieuw wereldrecord zwom: 26,86.