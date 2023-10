Cricketers verliezen op WK van Sri Lanka

De Nederlandse cricketers hebben op het WK in India de derde nederlaag geleden. Sri Lanka was de ploeg van bondscoach Ryan Cook net de baas. Oranje kwam tot 262 runs, Sri Lanka passeerde dat totaal in de voorlaatste over voor het verlies van vijf wickets.

Oranje was het WK begonnen met nederlagen tegen Pakistan en Nieuw-Zeeland, maar stuntte afgelopen dinsdag met een overwinning op Zuid-Afrika. Aan het WK doen tien landen mee die allemaal een keer tegen elkaar spelen. De top vier plaatst zich voor de halve finales medio november. Australiƫ is woensdag in Delhi de volgende tegenstander.