Gridstraf van drie plaatsen voor Russell in sprintrace Austin

Formule 1-coureur George Russell moet voor straf drie plaatsen naar achteren in de startopstelling voor de sprintrace bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin. De Brit van Mercedes kreeg de gridstraf omdat hij tijdens de sprint-shootout Ferrari-rijder Charles Leclerc had gehinderd.

Leclerc was bezig aan een geklokte ronde toen Russell hem in de weg zat op de ideale lijn. De stewards oordeelden na bestudering van videobeelden en gesprekken met de coureurs dat Russell de situatie had kunnen vermijden. Hij wordt nu van de achtste startpositie teruggezet naar de elfde.

Max Verstappen begint de sprintrace om 00.00 uur vanaf poleposition