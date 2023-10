Tennisser Fils verrast Tsitsipas en bereikt finale Antwerpen

De Fransman Arthur Fils heeft verrassend de finale bereikt van het tennistoernooi van Antwerpen. De pas 19-jarige Fils versloeg in de halve finales de Griek Stefanos Tsitsipas, de nummer 1 van de plaatsingslijst die eerder Botic van de Zandschulp uitschakelde. De setstanden waren 7-6 (5) en 7-6 (4).

Fils is aan een opmars bezig. Hij begon het jaar nog buiten de top 250, maar arriveerde in Antwerpen als nummer 38 van de wereld. Eerder dit jaar won hij in Lyon zijn eerste toernooi.

Tegen Tsitsipas, de nummer 7 van de wereld, pakte Fils de eerste set via een tiebreak waarna hij de opslag van de Griek meteen brak in de eerste game van de tweede set. Het zag er florissant uit voor de jonge Fransman, maar Tsitsipas benutte een breakpoint in de tiende game (5-5) waarna ook deze set uitdraaide op een tiebreak. Bij 6-4 benutte Fils na een partij van 2 uur zijn eerste wedstrijdpunt.

Fils neemt het in de finale op tegen Aleksandr Boeblik. De als derde geplaatste Kazach was eerder in zijn halve finale in twee sets te sterk voor de Duitse qualifier Maximilian Marterer: 6-4 6-4.