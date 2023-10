Tennisser Shelton (21) plaatst zich in Tokio voor eerste finale

De Amerikaanse tennisser Ben Shelton heeft in Tokio voor het eerst in zijn carrière de finale van een ATP-toernooi bereikt. De 21-jarige Shelton versloeg na een achterstand in sets zijn landgenoot Marcos Giron: 6-7 (2) 7-6 (5) 6-4. De nummer 19 van de wereld haalde dit jaar op de US Open al de halve finale en gaat zondag op voor zijn eerste titel.

De Rus Aslan Karatsev is dan zijn tegenstander. De nummer 50 van de wereld versloeg Shintaro Mochizuki, de grote verrassing van het toernooi met 6-3 6-4. De mondiale nummer 215, die met een wildcard was toegelaten, schakelde voor eigen publiek in de tweede ronde titelhouder Taylor Fritz uit.

Het toernooi in Tokio staat in het teken van de stunts. Behalve de als eerste geplaatste Fritz lagen ook toppers Casper Ruud en Alexander Zverev er al snel uit. In de kwartfinale schakelde Karatsev met Alex de Minaur de laatste geplaatste speler uit.