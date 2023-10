Velzeboer onderuit in finale 1000 meter bij eerste WB shorttrack

Xandra Velzeboer is het wereldbekerseizoen shorttrack in Montreal met een sof begonnen. Ze kwam ten val in de finale van de 1000 meter en miste het podium. Velzeboer was vorige winter de grote kampioene met vier gouden medailles bij de WK in Seoul.

Ze had zich eenvoudig geplaatst voor de finale van de 1000 meter, maar in de race ging het mis. Velzeboer zat te veel achterin en op het moment dat ze naar voren wilde schaatsen, tikte ze tegen de schaats van een concurrente en ging ze, samen met nog drie anderen, onderuit.

De Amerikaanse Kristen Santos-Griswold wist als enige overeind te blijven en schaatste simpel naar de overwinning. De Koreaanse Lee So-youn en haar landgenote Seo Whi-min eindigden als tweede en derde. Velzeboer werd op afstand vierde.

Haar zus Michelle Velzeboer kwam uit in de B-finale en liep daarin tegen een penalty op.