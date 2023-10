Verstappen start vanaf zesde plaats in Texas, Leclerc pakt pole

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1 vanaf de zesde plaats. De snelste tijd van de Nederlandse coureur van Red Bull, die zich in de vorige grand prix al verzekerde van zijn derde wereldtitel, werd geschrapt omdat hij buiten de baan was geweest. Charles Leclerc (Ferrari) start vanaf pole.

Verstappen reed in zijn laatste ronde naar 1.34,718, maar hoorde vervolgens dat deze tijd niet geldig was. Leclerc pakte zodoende met 1.34,723 poleposition. Lando Norris (McClaren) zette de derde tijd neer met 1.34,853, voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton: 1.34,862.

Verstappen had in de eerste sessie (Q1) de derde tijd neergezet, achter Hamilton en Norris. Aston Martin-coureur Fernando Alonso, die dit seizoen in elke race Q3 had gehaald, strandde met de 17e tijd. Ook teamgenoot Lance Stroll en de Williams-coureurs Logan Sargeant en Alexander Albon haalden het niet. Verstappen noteerde in Q2 de tweede tijd, achter Leclerc.

De Nederlander had eerder op de vrijdag de snelste tijd gereden tijdens de enige vrije training in Austin. Net als twee weken geleden in Qatar, waar Verstappen voor de derde keer op rij wereldkampioen werd, staat er in Texas een sprintrace op het programma. Op zaterdag moeten de coureurs zich in een sprint shoot-out kwalificeren voor de sprintrace later op de dag. De Grote Prijs volgt zondag.

Verstappen won de laatste twee edities van de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Als hij zondag voor de derde keer op rij weet te winnen, dan evenaart hij met zijn vijftiende zege van het seizoen zijn eigen Formule 1-record. Het zou dan bovendien zijn vijftigste grand-prixzege zijn, waarmee hij op de ranglijst aller tijden de Fransman Alain Prost tot op één zege zou naderen.