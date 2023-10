Zilver Schouten op 100 meter schoolslag bij wereldbeker Boedapest

Zwemster Tes Schouten heeft haar tweede medaille veroverd bij de wereldbekerwedstrijden in Boedapest. Na haar gouden plak vrijdag op de 200 meter schoolslag in een Nederlands record volgde zaterdag een zilveren medaille op de 100 meter schoolslag.

De 22-jarige zwemster uit Bodegraven tikte aan in 1.06,26. Benedetta Pilato (1.05,83) uit Italiƫ werd eerste en de derde plaats was voor Mona McSharry (1.06,36) uit Ierland.

Op de 50 meter schoolslag gingen drie Nederlanders van start in de finale. Arno Kamminga eindigde net naast het podium. Zijn 27,02 was goed voor de vierde plaats. Caspar Corbeau (27,36) en Koen de Groot (27,40) tikten respectievelijk als zevende en achtste aan. Het goud was voor de Chinese wereldkampioen Haiyang Qin (26,30).

Maaike de Waard scoorde twee keer een vijfde plaats: op de 50 vlinder (26,25) en de 100 rug (1.00,39).