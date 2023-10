Amerikaanse tennisser Shelton pakt in Tokio eerste ATP-titel

Tennisser Ben Shelton heeft voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-toernooi gewonnen. De 21-jarige Amerikaan versloeg in Tokio de Rus Aslan Karatsev in twee sets: 7-5 6-1.

In de eerste set zat het venijn in de staart. Shelton brak zijn tegenstander in de elfde game en dat bleek uiteindelijk genoeg voor de setwinst. Daarna was het verzet van Karatsev gebroken.

De linkshandige Shelton stijgt door zijn zege op de wereldranglijst naar de vijftiende plek. Hij begon het tennisseizoen op de 96e plaats.

Het toernooi in Tokio stond in het teken van de stunts. Behalve de als eerste geplaatste Taylor Fritz, tevens titelverdediger, lagen ook toppers Casper Ruud en Alexander Zverev er al snel uit. In de kwartfinale schakelde Karatsev met Alex de Minaur de laatste geplaatste speler uit.