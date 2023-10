Goud voor zwemster Steenbergen op slotdag wereldbeker Boedapest

Zwemster Marrit Steenbergen heeft op de slotdag van wereldbekerwedstrijden in Boedapest goud gepakt op de 200 meter wisselslag. De 23-jarige Friezin kwam in de Hongaarse hoofdstad tot een tijd van 2.11,33 en was daarmee duidelijk sneller dan de Amerikaanse Beata Nelson (2.13,71) en de Hongaarse Dalma Sebestyen (2.14,42).

Steenbergen had kort ervoor ook al het brons veroverd op de 100 meter vrije slag in 53,39. Daar was de winst voor Siobhan Bernadette Haughey uit Hongkong (52,24) en ging het zilver naar de Zweedse Sarah Sjöström (53,25).

Er waren ook medailles voor Caspar Corbeau en Arno Kamminga op de 200 meter schoolslag. Corbeau werd tweede achter de Chinese wereldkampioen Qin Haiyang (2.07,32) in een tijd van 2.08,63. Arno Kamminga, vrijdag al goed voor zilver op de 100 meter schoolslag, werd derde in 2.08,87.

De andere Nederlandse finalisten op de slotdag waren Maaike de Waard (6e op 100 vlinder), Thomas Jansen (6e op 400 wissel), Thomas Verhoeven (8e op 50 vlinder) en Tes Schouten (8e op 50 school). Schouten was vrijdag goed voor goud op de 200 meter schoolslag in een Nederlands record: 2.21,52, zaterdag pakte ze zilver op de 100 meter schoolslag.