Siniakova poetst matchpoints weg en wint tennisfinale Nanchang

Katerina Siniakova heeft op knappe wijze het WTA-tennistoernooi in het Chinese Nanchang op haar naam geschreven. De 27-jarige Tsjechische poetste tegen haar twee jaar jongere landgenote Marie Bouzkova drie matchpoints weg en won met 1-6 7-6 (5) 7-6 (4).

Bouzkova, de nummer 29 van de wereld, brak haar tegenstandster drie keer in de eerste set en leek in de tweede hard op weg naar de overwinning. Op 5-3 kreeg ze haar eerste matchpoint, maar Siniakova kwam sterk terug. De mondiale nummer 60 werkte het matchpoint weg, brak even later de service van Bouzkova en won de set in een tiebreak.

De derde set verliep volgens hetzelfde stramien. Siniakova werkte op 5-3 twee matchpoints weg en haalde de overwinning in de tiebreak binnen. Zij benutte op 6-4 in de tiebreak meteen haar eerste matchpoint.