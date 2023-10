Van de Zandschulp via kwalificaties naar hoofdtoernooi Bazel

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi van Bazel, dat maandag begint. De Nederlander, nummer 67 van de wereld, versloeg de Fransman Arthur Rinderknech (ATP-82) in twee sets: 7-6 (4) 6-3.

Van de Zandschulp won zaterdag al zijn eerste partij. Toen klopte hij de Zwitserse tiener Mika Brunold met 6-1 en 7-6 (5).

Tallon Griekspoor werd eerder rechtstreeks toegelaten tot het sterk bezette indoortoernooi in Zwitserland. De nummer 25 van de wereld treft maandag de Serviër Laslo Djere, die zaterdag in de halve finales van het ATP-toernooi van Stockholm werd uitgeschakeld door Gaël Monfils. Griekspoor reikte in Zweden tot de kwartfinales.