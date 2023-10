Veldrijdster Van Empel wint eerste wedstrijd in Superprestige

Veldrijdster Fem van Empel heeft de eerste wedstrijd in de Superprestige gewonnen. De 21-jarige Nederlandse wereldkampioene van Jumbo-Visma hield in de Druivencross in Overijse landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) en Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) achter zich.

Van Empel reed al na een paar minuten weg van de concurrentie, waarna ze snel een geruststellende voorsprong had. Alvarado kwam op enige afstand eveneens alleen over de streep. Van der Heijden reed in de slotfase weg van de Nederlandse Annemarie Worst, die vierde werd. De eerste buitenlandse renster was Hélène Clauzel uit Frankrijk op de achtste plaats.

Voor Van Empel was het alweer de derde zege van het seizoen na de eerdere overwinningen in Beringen en het Amerikaanse Waterloo.