Verstappen behaalt in Austin vijftigste zege in Formule 1

Max Verstappen heeft voor de vijftigste keer een race in de Formule 1 gewonnen. De 26-jarige Nederlandse coureur was zondag in zijn Red Bull de snelste tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Verstappen, die begon vanaf de zesde plaats, nam halverwege de wedstrijd de leiding op het Circuit of the Americas in handen en reed vrij overtuigend naar de zege.

De Brit Lewis Hamilton kwam in zijn Mercedes in het slot van de race nog dicht in de buurt van de drievoudig wereldkampioen, maar moest met de tweede plek genoegen nemen. Lando Norris finishte in zijn McLaren als derde. Sergio PĂ©rez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, werd vijfde.