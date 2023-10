Voetbalster Miedema terug bij Arsenal na tien maanden blessureleed

Voetbalster Vivianne Miedema heeft na ruim tien maanden haar rentree gemaakt bij Arsenal. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal viel kort voor tijd in en maakte zo nog net mee hoe haar ploeg met 2-1 won bij Bristol City.

Miedema (27) liep op 15 december in de Champions League-wedstrijd tegen het Franse Olympique Lyon een zware knieblessure op. De aanvalster scheurde de voorste kruisband van haar linkerknie en snel was duidelijk dat ze het WK, dat deze zomer werd gehouden in Australiƫ en Nieuw-Zeeland, kon vergeten. Zonder Miedema eindigde het WK voor Oranje in de kwartfinales tegen de latere winnaar Spanje.

Bondscoach Andries Jonker liep al vooruit op een terugkeer van Miedema door haar op te roepen voor de twee duels uit de Nations League met Schotland op 27 oktober en 31 oktober, al lijkt de kans klein dat ze daadwerkelijk in actie komt.