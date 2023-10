Zuid-Afrika heeft ‘huiswerk’ na nipte zege halve finale WK rugby

De rugbyers van Zuid-Afrika hebben nog wat huiswerk te doen voor de finale van het WK in Frankrijk tegen Nieuw-Zeeland. De titelverdediger won zaterdag nipt met 16-15 in de halve eindstrijd van Engeland dankzij een late score van Handré Pollard.

“We moeten een plan verzinnen”, keek Pollard alvast vooruit naar de finale tegen Nieuw-Zeeland van volgende week zaterdag. “Zij zijn enorm explosief en doen andere teams overal pijn. Daar moeten we ons huiswerk voor doen.”

Zuid-Afrika keek in het duel met Engeland tegen een 13-15-achterstand aan, voordat Pollard in de 77e minuut de winnende score tussen de palen schoot. “Je wist in de slotfase dat het op zoiets zou aankomen”, zei Pollard, die na een half uur was ingevallen. “Je verwacht niet dat je voor de rust al in het veld staat, maar ik probeerde mijn ding te doen.”

De finale tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland is een herhaling van de eindstrijd van 1995, die Zuid-Afrika met 15-12 won. Het betekende de eerste van drie wereldtitels voor het land. Nieuw-Zeeland, dat vrijdag Argentinië met 44-6 versloeg, heeft eveneens drie keer het WK gewonnen.