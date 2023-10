Hoogland gaat ‘gewoon knallen’ op Mexicaanse wielerpiste

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland vertrekt donderdag richting Mexico om zijn loopbaan als sprinter extra aanzien te geven. Vier keer al was de Nijverdaller ’s werelds beste op de kilometer tijdrit, een baanonderdeel waarbij vanuit stilstand een tijd wordt gezet over vier ronden. Bij die status hoort een wereldrecord. Dat staat sinds 2013 op naam van de Fransman Fran├žois Pervis. “Ik ben ervan overtuigd dat ik het kan verbeteren”, zei Hoogland drie dagen voor afreizen in Apeldoorn. De recordpoging is op 31 oktober.

Pervis, inmiddels gestopt, reed zijn record bij een wereldbekerwedstrijd op de wielerpiste in Aguascalientes, waar Hoogland het nu ook gaat proberen. Op een hoogte van 1800 meter, waar de luchtweerstand lager is. Hoogland (30) was er destijds bij. “Maar ik heb er weinig van meegekregen. Ik was Hugo Haak aan het opvangen nadat die zijn kilometer had gereden. Ik kwam daar toen nog niet op uit.” Pervis kwam hij de jaren erna regelmatig tegen. “Hij heeft al vaak tegen me gezegd dat ik zijn record ga afpakken. Dat moet dan nu maar eens gebeuren.”

Hoogland zegt zich niet anders voor te bereiden als voor een WK, dat normaal in deze periode plaatsvindt. Dit jaar was de wereldtitelstrijd al in augustus in Glasgow, waar Hoogland samen met Harrie Lavreysen en Roy van den Berg de wereldtitel op de teamsprint heroverde, zoals ze volgend jaar op de Spelen van Parijs op jacht willen gaan naar een tweede olympische titel.

Hoogland was goed in Glasgow, maar niet super, deels een gevolg van de relatieve rustperiode die hij inlaste na de Spelen van Tokio. Er waren zorgen en irritaties bij zijn teamgenoten. “Al is dat door de omgeving groter gemaakt dan het eigenlijk was. Ik wist wel dat het nodig was om snel sterker te worden met het oog op de Spelen en wilde de focus iets meer op mezelf leggen. Daar was deze recordpoging een goed middel voor. Hopelijk levert het me ook een mentale ‘boost’ op. Ik stap sowieso straks met een hoog niveau weer in.”

Pervis had in 2013 56,303 seconden nodig voor de kilometer. Hoogland bezit het record op laaglandbanen met 57,813 seconden. “Ik zit op een mooi niveau”, zei hij maandag in het Apeldoornse Omnisport. “We hebben een reservedag als de weersomstandigheden slecht zouden zijn, of eventueel voor een tweede poging. Maar daar denk ik nu helemaal niet aan. Ik wil de 31e gewoon knallen.”