Oud-Tourwinnaar Thomas verlengt contract bij Ineos met twee jaar

Voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd met twee jaar. De Welshman, in 2018 winnaar van de Ronde van Frankrijk, blijft tot eind 2025 aan de Britse ploeg verbonden.

De 37-jarige Thomas kwam al in 2010 bij het team terecht, dat toen nog Sky heette. Hij heeft in totaal 25 zeges op zijn naam staan. De tweevoudig olympisch kampioen in het baanwielrennen won ook onder meer de E3 Harelbeke (2015), Parijs-Nice (2016), het Critérium du Dauphiné (2018), de Ronde van Romandië (2021) en de Ronde van Zwitserland (2022). In mei van dit jaar greep hij nipt naast de eindzege in de Ronde van Italië. In 2019 eindigde hij in de Tour als tweede achter de Colombiaan Egan Bernal.

“Ik hou nog steeds heel erg van het fietsen en trainen met de jongens, maar mijn hoofd zegt wel dat dit mijn laatste contract is. Hoewel je nooit, nooit moet zeggen”, laat Thomas weten op de website van zijn team. “Deze ploeg begrijpt me en, belangrijker, weet wat ervoor nodig is om succes te hebben.”