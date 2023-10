Saudi-Arabië kondigt WK e-sports aan met record aan prijzengeld

Saudi-Arabië gaat jaarlijks wereldkampioenschappen e-sports, de verzamelnaam voor computerspellen, organiseren. Het toernooi krijgt een prijzenpot die ongekend is voor e-sports, meldde kroonprins Mohammed bin Salman maandag.

De eerste editie moet in de zomer van 2024 plaatsvinden. De aankondiging volgt op woorden van IOC-voorzitter Thomas Bach, die anderhalve week geleden zei dat wordt onderzocht of er Olympische Spelen voor e-sporters kunnen worden gehouden in de toekomst. Volgens het IOC zijn er wereldwijd zo’n 3 miljard mensen die gamen. “De meerderheid is jonger dan 34 jaar”, zei Bach.