Zoon Bronny motiveert basketballer James voor 21e seizoen in NBA

LeBron James begint als oudste actieve speler aan het nieuwe seizoen in de NBA. De vedette is inmiddels 38 jaar en hoopt in zijn 21e seizoen Los Angeles Lakers naar de achttiende titel in het Amerikaanse basketbal te leiden. “Ik heb de indruk dat ik nog wel wat reserves heb. Ik ben blij dat het seizoen gaat beginnen en ik hoop deze ploeg naar een nieuwe titel te leiden”, aldus de topschutter, die dinsdag met de Lakers in de eerste reguliere wedstrijd kampioen Denver Nuggets treft.

James twijfelde eerder dit jaar nog aan voortzetting van zijn carrière na de uitschakeling in de play-offs door Nuggets. “Op dat moment was ik uitgeput, mentaal was ik er niet meer helemaal bij”, zei de 2,06 meter lange reus, die zich afgelopen seizoen tot topscorer aller tijden kroonde door het puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar (38.387) te verbeteren. Hij won al vier keer een NBA-titel.

James voelt ook motivatie na wat er afgelopen zomer gebeurde met zijn zoon. De 18-jarige Bronny kreeg eind juli een hartstilstand tijdens een training bij zijn universiteitsteam. “Het is duidelijk dat ik dit seizoen speel voor Bronny, zeker na wat hem is overkomen.” Bronny heeft inmiddels de training weer hervat. James heeft wel eens de wens uitgesproken om ooit samen met zijn zoon in de NBA te spelen.