Judoka De Wit grijpt naast goud op Grand Slam van Abu Dhabi

Judoka Frank de Wit heeft een zilveren medaille behaald op de Grand Slam van Abu Dhabi. In de klasse tot 81 kilogram boog hij in de strijd om het goud voor de Rus David Karapetyan, die met een waza-ari het verschil maakte.

De 27-jarige De Wit won voor het laatst in 2017 goud op een Grand Slam. In dat jaar zegevierde hij in Abu Dhabi en Parijs.

Hilde Jager pakte bij de vrouwen in de klasse tot 70 kilogram brons door met ippon te winnen van de Sloveense Anka Pogacnik. Het was de tweede bronzen plak voor de 25-jarige Nederlandse op grandslamniveau.