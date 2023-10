Nederlandse cricketers kansloos onderuit tegen Australië op WK

De Nederlandse cricketers hebben op het WK in India een zware nederlaag geleden tegen Australië. De ploeg van bondscoach Ryan Cook verloor in Delhi met 309 runs verschil van de nummer 4 van de wereld.

Oranje had eerder op het WK verloren van Pakistan, Nieuw-Zeeland en Sri Lanka, maar gestunt met een knappe overwinning op het sterke Zuid-Afrika. Een tweede verrassing bleek er tegen Australië al snel niet in te zitten. De vijfvoudig wereldkampioen kwam in 50 overs (300 ballen) tot een score van 399 voor het verlies van 8 wickets, waarna Nederland strandde op een totaal van 90 runs.

Oranje schakelde snel openingsbatsman Mitchell Marsh uit, maar David Warner (104 runs), Steven Smith (71 runs) en Marnus Labuschagne (62 runs) voerden de score snel op. Glenn Maxwell maakte vervolgens nog 106 runs in slechts 44 ballen. Logan van Beek rekende vier Australiërs in, Bas de Leede pakte twee wickets en Aryan Dutt één.

Vikramjit Singh gaf Nederland vervolgens een redelijke start in de jacht op 400 runs, maar na zijn vertrek voor 25 runs ging het snel. Teja Nidamanuru had na Singh de hoogste score aan Nederlandse kant met 14 runs. Op een totaal van 90 moest de laatste Nederlandse batsman naar de kant.

Aan het WK doen tien landen mee die allemaal een keer tegen elkaar spelen. De top vier plaatst zich voor de halve finales medio november. Nederland speelt zaterdag tegen Bangladesh.