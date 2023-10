Debuut Wembanyama in NBA verpest door triple-double Doncic

De veelbesproken basketballer Victor Wembanyama heeft zijn debuut in de NBA bij San Antonio Spurs niet weten op te luisteren met een zege. Luka Doncic verpestte namens Dallas Mavericks de eerste wedstrijd van de 19 jaar oude Fransman op het hoogste podium. Het werd in San Antonio 126-119 voor de Mavericks.

Doncic liet zich direct gelden in de eerste speelronde. De Sloveen noteerde een triple-double, oftewel alle statistieken in de dubbele cijfers. Hij kwam tot 33 punten, 13 rebounds en 10 assists.

Wembanyama kwam bij zijn debuut tot 15 punten. Zijn eerste score in de NBA was direct een driepunter. Hij nam in de ruim 23 minuten die hij speelde drie driepunters voor zijn rekening.

De 2,26 meter lange Wembanyama wordt gezien als een van de grootste basketbaltalenten en werd in de jaarlijkse draft van de Amerikaanse competitie NBA als eerste gekozen. Sinds de draft werd er reikhalzend uitgekeken naar de start van de Spurs in de NBA.

Devin Vassell was aan de zijde van de thuisploeg het meest trefzeker: 23 punten. Mede door de punten van Vassell stonden de Spurs na het eerste kwart met 43-36 voor. In het derde kwart (23-32) ging het mis, waarna de Mavericks de voorsprong niet meer uit handen gaven.