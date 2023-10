Na bijna dertig jaar weer Premier League-duel op kerstavond

In Engeland is dit jaar voor het eerst in 28 jaar weer een Premier League-wedstrijd op kerstavond. Het gaat om het duel tussen Wolverhampton Wanderers en Chelsea. Dat maakte de Premier League donderdag bekend. Het is voor de tweede keer ooit dat er op kerstavond een wedstrijd is in de hoogste divisie van het Engelse voetbal.

Voetbal met Kerstmis is in Engeland al jaren traditie, maar niet op kerstavond. Op de zogenoemde Boxing Day, op tweede kerstdag, staan er doorgaans meerdere wedstrijden op de planning. Dit jaar gaat het om vijf duels, met onder meer Burnley – Liverpool en Manchester United – Aston Villa.

Ook op 27 en 28 december zijn er wedstrijden in de Premier League, net als op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag.