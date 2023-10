Rugbyer Mbonambi inzetbaar voor WK-finale na vermeend racisme

De Zuid-Afrikaanse rugbyer Bongi Mbonambi mag zaterdag de WK-finale spelen tegen Nieuw-Zeeland. De 32-jarige Mbonambi zou in de halve finale de Engelse speler Tom Curry racistisch hebben bejegend, maar dat is niet bewezen. Dat blijkt uit onderzoek van de bond World Rugby.

Mbonambi, een belangrijke speler voor het Zuid-Afrikaanse team, kan daarom gewoon starten in de finale. Wat hij precies zou hebben gezegd is niet duidelijk. De Engelse bond is teleurgesteld in het besluit over Mbonambi. “De beslissing om de zaak niet voor te leggen aan een onafhankelijke onderzoeker zorgt ervoor dat Tom Curry nu niet zijn verhaal kan doen over deze ernstige gebeurtenissen”, zegt de Rugby Football Union.

De Springboks versloegen de Engelsen in de halve finale met 16-15. Nieuw-Zeeland, ook bekend als de All Blacks, had weinig moeite met Argentiniƫ en won met 44-6.

De finale wordt zaterdag om 21.00 uur in Parijs gespeeld.