Scheperkamp en Snellink verlengen vlak voor start schaatsseizoen

Schaatsers Merijn Scheperkamp en Beau Snellink hebben hun aflopende contract bij Jumbo-Visma met twee seizoenen verlengd. Het tweetal blijft in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Milaan, in februari 2026, aan de ploeg verbonden.

“Het is altijd fijn als een ploeg het vertrouwen in je uitspreekt en je de olympische cyclus volledig mag afmaken. Ik ben heel blij dat ik in deze stabiele omgeving naar de Spelen van 2026 kan toewerken. Dat is nu echt de stip aan de horizon”, aldus de 23-jarige Scheperkamp.

De één jaar jongere Snellink is ook content met zijn verlengde verbintenis. “Een paar jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik in een profploeg terecht zou komen, dus dat ik nu al mag bijtekenen, vind ik hartstikke mooi”, aldus Snellink.

Scheperkamp pakte in januari de Europese sprinttitel en veroverde een maand later zijn eerste Nederlandse titel op de 500 meter. Snellink won in zijn eerste seizoen in de wereldbeker direct het eindklassement op de lange afstanden.

Komend weekend begint het schaatsseizoen in Thialf met het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers.