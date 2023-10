Topteams in wielrennen praten over nieuwe wielercompetitie

Een aantal grote wielerploegen in Europa praat over plannen om een nieuwe wielercompetitie op te zetten, een zogeheten super league. Een van die ploegen is volgens persbureau Reuters het succesvolle Nederlandse Team Jumbo-Visma. Doel is meer bestaanszekerheid te creëren voor de ploegen, die nu vooral afhankelijk zijn van sponsorinkomsten.

Reuters baseert het nieuws op anonieme bronnen. Die wisten te melden dat een accountantsbureau de belangstelling van investeerders onderzoekt. Een van de partijen die interesse zou hebben is CVC Partners, voormalig eigenaar van de Formule 1.

Met de nieuwe wielercompetitie, waarin bestaande koersen kunnen worden opgenomen, beogen de ploegen ook geld te halen uit de winst van wielerevenementen. Dat geld gaat in de huidige opzet vooral naar organisaties van de belangrijkste wielerwedstrijden, zoals Tour de France, Giro d’Italia en de Vuelta.

Directeur Richard Plugge wilde tegenover Reuters niet bevestigen dat hij betrokken is bij de gesprekken, maar hij zei wel dat “de wielersport een slapende reus is die een verbeterd bedrijfsmodel verdient. De enige manier voor de topteams in het wielrennen om dat voor elkaar te krijgen, is door samenwerking.”

Jumbo-Visma maakte woensdag nog bekend dat het de sponsoring voor de komende jaren rond heeft. Plugge, die afscheid moet nemen van supermarktketen Jumbo als hoofdsponsor, wilde nog niet zeggen wie de nieuwe sponsor is. “Dat doen we tijdens de presentatie van de ploeg op 21 december”, zei de teambaas tegen de NOS.