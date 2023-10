Nederlandse korfballers plaatsen zich met gemak voor WK-finale

De Nederlandse korfballers hebben zich met gemak geplaatst voor de WK-finale in Taiwan. De ploeg van bondscoach Jan Niebeek was in de halve finale te sterk voor Tsjechië. In Taipei werd het 41-13 voor de Nederlandse ploeg. Bij rust stond Nederland al met 25-6 voor.

De Tsjechen maakten in de halve finale pas bij een stand van 14-0 hun eerste punt.

Nederland speelde in de groepsfase ook al tegen Tsjechië en won toen ook met ruime cijfers: 37-9. Gedurende het toernooi won Oranje ook al ruim van Engeland (36-2), Brazilië (40-7), Slowakije (39-9) en Catalonië (40-14), dat een eigen korfbalbond heeft.

De finale staat zondag om 07.45 uur Nederlandse tijd op het programma. Daarin neemt Oranje het op tegen de winnaar van de halve finale tussen België en gastland Taiwan.

Nederland is titelverdediger op het WK en won tien van de afgelopen elf edities. Alleen in 1991 moest de ploeg genoegen nemen met zilver, achter wereldkampioen België.