Schaatser Bergsma mist op 5000 meter kwalificatie voor wereldbeker

Jorrit Bergsma is er op het kwalificatietoernooi in Heerenveen niet in geslaagd zich te plaatsen voor de wereldbeker op de 5000 meter. De 37-jarige schaatser van Jumbo-Visma eindigde met 6.21,36 als tiende en greep daarmee naast een plek voor de eerste wereldbekerwedstrijden.

Wereldkampioen Patrick Roest bleef Jorrit Bergsma in een rechtstreeks duel voor met een tijd van 6.11,40 en was daarmee de snelste. Chris Huizinga werd tweede in 6.16,33 vlak voor Jesse Speijers (6.16,46). Marwin Talsma en Gert Wierda kunnen zich als nummer 4 en 5 ook gaan opmaken voor de wereldbekerwedstrijden.

Naast Bergsma wist ook ploeggenoot Beau Snellink, vorig jaar derde op het kwalificatietoernooi, zich niet te plaatsen. Met 6.20,47 eindigde hij als negende, Ook Marcel Bosker viel met 6.18,79 buiten de top 5. Hij werd zesde.

“Dit is wel een flinke domper”, zei Bergsma, die zich voor het eerst sinds najaar 2010 niet plaatste voor de wereldbekerwedstrijden. “In trainingen ging het best goed. Ik dacht: nog een stapje beter en dan moet er een goede tijd uit komen, maar ik heb nu minder gereden. Ik word tiende, dat is een klap in mijn gezicht.” Bergsma hoopt op de 10 kilometer zondag een betere rit te rijden. “Die ligt me van nature ook beter.”

Roest keek terug op een goede rit. Hij was iets sneller dan vorig jaar toen hij na een spannende rit Bergsma nipt voorbleef. “Hier is niets te winnen, maar je moet je wel bij de beste vijf rijden”, zei de wereldkampioen. “Het is mooi om te zien dat er een heleboel nieuwe namen zijn. Die had ik van tevoren niet opgeschreven, maar dat houdt mij ook scherp.”

Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Obihiro in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing. In december zijn er wereldbekerwedstrijden in Noorwegen en Polen.