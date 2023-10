Schaatsster Groenewoud de beste op 1500 meter in kwalificaties

Marijke Groenewoud heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De 24-jarige Friezin van AH-Zaanlander was in Thialf met 1.54,24 net iets sneller dan Esther Kiel (1.54,41). Regerend wereldkampioene Antoinette Rijpma-de Jong werd met 1.55,50 derde.

Ook Joy Beune, vierde in 1.55,69, en Melissa Wijfje (1.56,01) kunnen zich opmaken voor de wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter.

Irene Schouten greep naast een plek voor de wereldbekerwedstrijden op deze afstand. De drievoudig olympisch kampioene eindigde met 1.57,96 als achtste. Ze slaagde er vorig jaar ook niet in zich te plaatsen voor de wereldbeker op de 1500 meter.

De eerste vijf schaatssters plaatsen zich voor de eerste wereldbekerwedstrijden in november in Obihiro in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing. In december zijn er nog wereldbekerwedstrijden in Noorwegen en Polen.