Schaatsster Kerkhoff blijft Schouten voor op massastart

Schaatsster Bente Kerkhoff heeft in Thialf de massastart gewonnen op het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekerwedstrijden. De schaatsster van AH-Zaanlander bleef de aanstormende groep na zestien ronden nipt voor. Irene Schouten eindigde als tweede, voor Elisa Dul.

Schouten had zich eerder op de avond niet weten te plaatsen voor de 1500 meter. De 31-jarige olympisch kampioene op de massastart was na zestien ronden de snelste in de sprint van de achtervolgers op haar teamgenote Kerkhoff.

Schouten kan zich in principe opmaken voor deelname aan de massastart in de wereldbeker. Ze vormt al enkele jaren in de internationale wedstrijden een koppel met ploeggenote Marijke Groenewoud, de wereldkampioene op dit onderdeel. Bondscoach Rintje Ritsma bepaalt de definitieve selectie voor de wereldbekerwedstrijden.