Schouten baalt van misgrijpen wereldbekerticket voor 1500 meter

Irene Schouten baalde dat ze zich op de 1500 meter niet had geplaatst voor de wereldbekerwedstrijden. De olympisch kampioene op de 3000 en 5000 meter en de massastart finishte in 1.57,96 als achtste en greep naast een van de vijf wereldbekertickets.

“Het ging heel slecht”, zei Schouten. “Als ik in de opening net iets te gehaast ga, dan ga ik verkrampen en dan is het klaar. Ik had nu rondjes die ik normaal op de 3000 meter makkelijk rij.”

De 31-jarige schaatsster zegt verder goed in vorm te zijn. “Vorige week reed ik in een trainingswedstrijd 1.56,50, maar die race reed ik vlak. Nu dacht ik, als ik me ertussen wil rijden, moet ik hard openen en dan ga ik verkrampt rijden.”

Schouten had graag de 1500 meter in wereldbekerverband gereden. “Ik doe die afstand te weinig om het knopje te vinden. Het was dan ook mijn doel om me te plaatsen, zodat ik de afstand leer te rijden. Nu rij ik ‘m pas in december weer en dat vind ik vervelend. Ik denk dat ik het nodig heb, want als ik me een beetje focus op die start is dat ook fijn voor de ploegachtervolging en voor het begin van mijn 3000 meter.”

Schouten eindigde later op de avond als tweede op de massastart. Op dat onderdeel bepaalt bondscoach Rintje Ritsma wie er in actie komt in de wereldbekerwedstrijden.