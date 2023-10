Tennisser Griekspoor onderuit tegen Hurkacz in kwartfinale Basel

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de halve finales van het tennistoernooi in Basel te bereiken. De 27-jarige Nederlander ging onderuit tegen Hubert Hurkacz. Het werd 6-7 (6) 6-4 6-4.

Griekspoor kwam in de eerste set knap terug tegen Hurkacz. De set ging lang gelijk op, maar bij een stand van 4-5 kreeg de Pool zijn eerste breekpunt en meteen ook setpunt. Griekspoor slaagde er in het setpoint weg te werken en sleepte er een tiebreak uit. Daarin ontsnapte de Nederlander. Hurkacz pakte namelijk een 6-3-voorsprong, maar met overtuigend tennis kwam Griekspoor terug en won hij de tiebreak alsnog met 8-6.

Set twee ging wel naar de Pool. De 26-jarige Hurkacz had daarin aan één break genoeg, die hij plaatste bij een 1-1-stand. Met sterk serveerwerk – in totaal sloeg hij 23 aces – trok hij de set naar zich toe: 6-4.

In de derde en beslissende set bleef Griekspoor lang bij de les, maar hij leverde op 3-3 toch zijn service in. Die voorsprong gaf Hurkacz, de huidige nummer 11 van de wereld, niet meer weg. Op 5-4 serveerde hij de wedstrijd comfortabel uit met een ace.

Griekspoor en Hurkacz stonden voor de derde keer dit jaar tegenover elkaar. De Nederlander won op het gras in Halle. Op Roland Garros ging de winst naar de Pool.