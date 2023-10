Van de Zandschulp maakt tennisseizoen af met coach Hooijer

Botic van de Zandschulp maakt het tennisseizoen af met Ronald Hooijer als zijn coach. De nummer 65 van de wereld verbrak vorige week de samenwerking met Sven Groeneveld.

De 34-jarige Hooijer reist met Van de Zandschulp mee naar de indoortoernooien van Parijs-Bercy en Metz. Voor beide toernooien moet de nummer 2 van Nederland kwalificaties spelen. De voorronden van Bercy beginnen zaterdag.

Hooijer is een goede bekende van Van de Zandschulp. De twee werkten ook samen toen de Veenendaler een jeugdspeler was.

Van de Zandschulp (28) verloor donderdagavond in Basel in de tweede ronde van de Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime, de titelhouder in Zwitserland.