Verstappen opent sterk in Mexico tijdens eerste vrije training

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft vrijdag de beste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Mexico. Op het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez klokte hij een tijd van 1.19,718. Zijn teamgenoot Sergio Pérez reed in zijn geboorteland de derde tijd, achter Alexander Albon van Williams.

Verstappen, die al een paar weken wereldkampioen is, reed soepel zijn rondjes en had de hele training controle over zijn auto. De Nederlander begon op de mediumband en stapte later over op de softs, waarop hij zijn snelste ronde reed. Pérez was ook sterk, al leverde hij na verloop van tijd wat in.

Albon maakte ook indruk op het Mexicaanse circuit. In zijn Williams klokte hij een iets betere tijd dan Pérez: 1.19,813 om 1.20,015. Lando Norris (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari) reden respectievelijk de vierde en vijfde tijd.

Later staat de tweede vrije training nog op het programma. Zaterdag wordt de kwalificatie verreden en zondag is de race.