Colombiaanse renner Quintana keert terug bij Movistar

De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana keert terug naar Movistar. De 33-jarige klimmer reed tussen 2012 en 2019 ook al voor de Spaanse ploeg. In dienst van Movistar won hij onder meer de Giro (2014) en de Vuelta (2016) en eindigde in 2013 en 2015 als tweede in de Tour.

Daarna vertrok hij naar het Franse Arkéa Samsic, maar zat zonder werkgever nadat hij werd betrapt op het gebruik van de verboden pijnstiller tramadol. Hij werd uit de uitslag van de Tour in 2022 geschrapt, waarin hij als zesde eindigde. Quintana zei begin dit jaar te blijven vechten om terug te keren in het peloton. Bij Movistar krijgt hij nu deze kans.

“Het is een heel emotioneel moment voor mij”, aldus Quintana. “Ik heb het heel zwaar gehad dit jaar met veel slapeloze nachten. Maar ik ben door blijven gaan en dat is het allemaal waard geweest. Ik zal alles geven om dit weer op de juiste manier te doen om met het team resultaten te behalen.”