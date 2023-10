Cricketers vieren tweede succes op WK met zege op Bangladesh

De Nederlandse cricketers hebben hun tweede zege behaald op het WK in India. De ploeg van bondscoach Ryan Cook won in Kolkata met 87 runs verschil van Bangladesh.

Door de overwinning steeg Nederland van de laatste naar de achtste plaats in de stand. Aan het WK doen tien landen mee die allemaal een keer tegen elkaar spelen. De top vier plaatst zich voor de halve finales medio november. Oranje heeft nu zes wedstrijden gespeeld.

Captain Scott Edwards won de toss en koos ervoor om al eerste te batten. Dat ging aanvankelijk wat stroef, maar Edwards zorgde zelf voor een kentering door 68 runs te scoren. Met onder meer de 41 van Wesley Barresi en de 35 van Sybrand Engelbrecht erbij stond er na vijftig overs 229 runs op het scorebord.

Dat aantal overstijgen leek geen onmogelijke opgave voor Bangladesh, de nummer 8 van de wereld. Maar de Nederlands ploeg bowlde uitstekend en had na zeventien overs al vijf batsmen uitgeschakeld. In de resterende overs lukte het de Aziatische ploeg niet het aantal runs aanzienlijk omhoog te brengen. In de 43e over kwam de wedstrijd ten einde na een vangbal van Bas de Leede. Met alle batsmen uit stond Bangladesh toen op 142 runs. Paul van Meekeren (vier wickets) werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd.

Nederland wist eerder in het toernooi te stunten met een zege op Zuid-Afrika. De ploeg leed nederlagen tegen Australiƫ, Pakistan, Nieuw-Zeeland en Sri Lanka.