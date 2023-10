Finale WTA Trophy tussen tennissters Haddad Maia en Zheng

De finale van de WTA Elite Trophy gaat tussen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia en de Chinese Qinwen Zheng. In het Chinese Zhuhai was de als achtste geplaatste Haddad Maia in de halve eindstrijd met 6-4 6-1 te sterk voor de Russische Daria Kasatkina. Voor eigen publiek ontdeed de 21-jarige Zheng zich in de andere halve finale met 7-5 4-6 6-1 van haar landgenote Lin Zhu.

Haddad Maia staat voor de vijfde keer in een finale op de WTA Tour. Ze pakte vorig jaar de titels in Nottingham en Birmingham. De als zevende gerangschikte Zheng bereikte haar vierde finale. Ze was eerder deze maand succesvol bij het toernooi in Zhengzhou en veroverde in juli de titel in Palermo.

Bij de WTA Elite Trophy komen de speelsters in actie die zich net niet konden kwalificeren voor de WTA Finals, die volgende week op het programma staan.