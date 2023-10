Honkballers Texas Rangers winnen eerste duel World Series

De honkballers van Texas Rangers hebben de eerste wedstrijd van de World Series gewonnen. Het team was in Arlington met 6-5 te sterk voor Arizona Diamondbacks.

In een spannende wedstrijd viel de beslissing pas in de elfde inning. De Diamondbacks gingen tot de negende inning aan de leiding (5-3), maar de Rangers zorgden toen voor de ommekeer. Corey Seager sloeg een homerun en bracht zijn ploeg op gelijke hoogte (5-5). In de elfde inning volgde opnieuw een homerun. Adolis Garcia bezorgde de Rangers hiermee de overwinning. Hij heeft nu in totaal 22 punten in de play-offs gemaakt. Dat is een record in de Amerikaanse competitie MLB.

Beide ploegen kregen een wildcard voor de play-offs en plaatsten zich verrassend voor de World Series. De tweede wedstrijd van de best-of-seven series staat zaterdag (plaatselijke tijd) op het programma.