Motorcoureur Martin wint opnieuw sprintrace in MotoGP

De Spaanse motorcoureur Jorge Martin heeft bij de Grote Prijs van Thailand voor de zevende keer de sprintrace in de MotoGP gewonnen. De rijder van Pramac-Ducati eindigde voor de Zuid-Afrikaan Brad Binder en de Italiaan Luca Marini.

Klassementsleider Francesco Bagnaia uit Italië finishte als zevende. Martin heeft door zijn zege in de sprintrace de achterstand op Bagnaia teruggebracht tot 18 punten.

In de Grote Prijs van Indonesië zegevierde Martin eerder deze maand ook al in de sprintrace en nam de koppositie van de regerend wereldkampioen Bagnaia over. Maar tijdens de hoofdrace in Indonesië ging hij in leidende positie onderuit, waarna Bagnaia de winst kon pakken. Vorige week in Australië slaagde Martin er niet in het gat met Bagnaia te dichten.

Martin pakte in Thailand eerder al de poleposition voor de race van zondag voor Marini en zijn landgenoot Alexei Espargaro.

In de Moto2 was Fermin Aldeguer uit Spanje de beste in de kwalificaties. Zonta van den Goorbergh zette de vijftiende tijd neer. Bo Bendsneyder kwam niet door de eerste ronde van de kwalificaties en moet zondag van de 21e plaats vertrekken.

Collin Veijer deed het goed in de kwalificaties van de Moto3. De Nederlander start zondag van de vijfde plek. De Turk Deniz Öncü veroverde poleposition in deze klasse.