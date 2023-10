Rugbyers Zuid-Afrika prolongeren wereldtitel

De rugbyers van Zuid-Afrika hebben de wereldtitel geprolongeerd. Ze waren in een spannende finale te sterk voor Nieuw-Zeeland (12-11). Bij rust leidden ze met 12-6 in een sfeervol Stade de France.

Handré Pollard was de grote man bij de ‘Springboks’ met vier benutte penalty’s. Nieuw-Zeeland verloor Sam Cane in de eerste helft. De aanvoerder kreeg een rode kaart na een harde overtreding op Jesse Kriel. Nog nooit eerder werd er een speler van het veld gestuurd in een WK-finale.

Beauden Barrett bracht ‘All Blacks’ in de tweede helft met een try terug in de wedstrijd. Jordie Barrett kreeg in de slotfase een grote mogelijkheid om Nieuw-Zeeland aan de wereldtitel te helpen. Maar hij miste de toegekende penalty.

Zuid-Afrika won voor de derde keer op rij met een doelpunt verschil. De ploeg schakelde Frankrijk uit in de kwartfinales (29-28) en versloeg Engeland in de halve eindstrijd (16-15). Zuid-Afrika veroverde voor de vierde keer de wereldtitel. Nieuw-Zeeland werd in 1987, 2011 en 2015 wereldkampioen.

De rugbyers van Engeland pakten het brons. Ze waren in de troostfinale te sterk voor Argentinië (26-23).