Schaatser Roest wint 1500 meter op kwalificatietoernooi voor Nuis

Patrick Roest heeft op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen net als vorig jaar de 1500 meter gewonnen. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh was in Thialf met 1.44,04 sneller dan Kjeld Nuis en Wesly Dijs.

Roest kwam met een vlak schema van drie rondjes in de 26 seconden in de laatste bocht onderdoor bij zijn directe tegenstander Dijs, die een tijd van 1.44,58 reed. Krol die hard van start was gegaan in de rit erna, leverde te veel in de laatste ronde in en bleef met 1.44,77 boven die tijd.

Kjeld Nuis kwam in de laatste rit tegen Louis Hollaar tot een tijd van 1.44,28 en dook daarmee onder de tijden van Dijs en Krol. De regerend olympisch kampioen kwam echter niet aan de tijd van zijn ploeggenoot Roest.

Hollaar finishte in 1.45,02 en was daarmee een fractie sneller dan Joep Wennemars die met de zesde plaats net naast een startbewijs voor de wereldbeker op de 1500 meter greep.

De eerste vijf schaatsers plaatsten zich voor de eerste wereldbekerwedstrijden in november in Japan en China. In december zijn er nog wereldbekerwedstrijden in Noorwegen en Polen.