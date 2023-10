Schuurs wil seizoen goed afsluiten op bekritiseerde WTA Finals

Tennisster Demi Schuurs hoopt haar seizoen met teleurstellend verlopen grand slams goed af te kunnen sluiten. De dubbelspecialiste doet al voor de vijfde keer mee aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels van het jaar. Nog voordat het toernooi in het Mexicaanse Cancun is begonnen, klinkt er al de nodige kritiek vanuit de speelsters.

“Het is wel een heel ander gevoel om voor de vijfde keer mee te doen dan bij mijn debuut”, aldus Schuurs, die een koppel vormt met de Amerikaanse Desirae Krawczyk. “We stonden er al vroeg in het seizoen best goed voor en er moesten heel rare dingen gebeuren, wilden we plaatsing nog mislopen. Vorig jaar redden we het op 20 punten, maar nu ging het veel gemakkelijker.”

De 30-jarige Schuurs staat op de negentiende plek op de wereldranglijst van dubbelspeelsters. Ze was ooit de mondiale nummer 7, maar omdat uitschieters op de grand slams in 2023 uitbleven is ze wat weggezakt. “De ranking schommelt wat, maar dat hoort erbij. Op de grand slams is het dit seizoen allemaal wat ongelukkig verlopen. Op de US Open moesten we ons terugtrekken wegens een blessure bij mijn partner en op Wimbledon was ik geblesseerd en moest ik noodgedwongen onderhands serveren. Het waren twee weggegooide toernooien.”

Ondanks de mindere resultaten op de vier grand slams plaatste Schuurs zich eenvoudig voor de WTA Finals. “We haalden bijvoorbeeld de finale in Montreal, waar precies dezelfde meiden aan meedoen als aan de grand slams. Maar op de een of andere manier valt het op de grand slams nog net niet lekker. Het is de komende jaren mijn doel om op die toernooien meer te bereiken. Gelukkig is er nog groeimarge.”

Op de WTA Finals kende Schuurs meer succes. Ze haalde er al drie keer de laatste vier: in 2019, 2021 en 2022. Dit jaar zou het toernooi weer eens in China gehouden worden, maar begin september werd het toernooi aan Cancun toegewezen.

De afgelopen dagen uitten meerdere speelsters hun onvrede over de omstandigheden op het toernooi in de Mexicaanse kustplaats. Zo was Aryna Sabalenka ontevreden over het aantal trainingsbanen en was er volgens haar ook maar één bespanner aanwezig. Bovendien werd er nog volop gebouwd.

“Ik hoorde inderdaad dat er wat verhalen rondgingen”, aldus Schuurs. “Maar ik denk dat we op een geweldige locatie zitten. Het is alleen een nadeel dat het centercourt nog niet af is, maar er is veel regen gevallen. Ik denk dat ze het knap gedaan hebben, mensen vergeten dat het toernooi pas een maand geleden is toegewezen.”

Schuurs wordt in Mexico begeleid door voormalig profspeelster Kirsten Flipkens uit België.