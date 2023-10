Skiester Gut-Behrami wint openingsrace wereldbeker

De Zwitserse Lara Gut-Behrami heeft in het Oostenrijkse Sölden de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. Ze won op de helling van de Rettenbach de reuzenslalom. In de eerste run noteerde Gut-Behrami nog de vierde tijd, maar door een razendsnelle tweede manche eindigde ze met beste tijd bovenaan. Ze boekte haar 38e wereldbekerzege in haar carrière.

De Italiaanse Federica Brignone, de snelste in de eerste run, eindigde met een achterstand van 0,02 seconde als tweede. De Slowaakse Petra Vlhova werd derde. De Zweedse olympisch kampioene Sara Hector zette na de twee heats de vierde tijd op de klok.

De Amerikaanse vedette Mikaela Shiffrin, wereldkampioene op de reuzenslalom en vijfvoudig winnares van de algemene wereldbeker, moest zich tevreden stellen met de zesde plaats.