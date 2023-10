Tennisster Sabalenka treft Rybakina in WTA Finals

De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka moet het bij de WTA-finales in het Mexicaanse Cancun in de groepswedstrijden opnemen tegen de Kazakse Elena Rybakina. De twee stonden begin dit jaar tegenover elkaar in de finale van de Australian Open, die Sabalenka won. In Indian Wells en Beijing troffen de twee elkaar dit jaar ook. Toen was Rybakina de beste. De Amerikaanse Jessica Pegula en Maria Sakkari uit Griekenland zijn de andere tegenstandsters in de poule. Sabalenka begint als nummer 1 van de wereld aan het toernooi met de beste achtste speelster van dit jaar.

De Poolse Iga Swiatek, die tweede staat op de mondiale lijst, krijgt de Amerikaanse Coco Gauff, Ons Jabeur uit Tunesiƫ en de Tsjechische Marketa Vondrousova als opponenten. Swiatek maakte eerder deze maand in Beijing een einde aan de zegereeks van US Open-kampioene Gauff, die zestien keer op rij won.

Demi Schuurs heeft zich gekwalificeerd voor het dubbelspel. Met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk speelt de Nederlandse in de groepswedstrijden tegen de koppels Storm Hunter/Elise Mertens, Shuko Aoyama/Ena Shibahara en Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez.