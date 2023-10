Tennisster Schuurs richt blik op Rus voor Spelen van Parijs

Tennisster Demi Schuurs hoopt volgend jaar met Arantxa Rus mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen van Parijs. In Tokio vormde Schuurs nog een koppel met de inmiddels gestopte Kiki Bertens.

“Het is vrij duidelijk dat als ik wil deelnemen het dan met Rus zal zijn. Zij staat er momenteel goed voor in het enkelspel”, aldus Schuurs. “We hebben het er nog niet heel veel over gehad. Maar ik weet dat zij graag wil en voor mij geldt hetzelfde.”

De 30-jarige Schuurs is momenteel de nummer 19 van de wereld. Bij een plek in de mondiale top 10 is ze verzekerd van plaatsing en mag ze een partner uitkiezen. “Op dit moment gaat het om ons gecombineerde ranking. Momenteel staat zij 52e in het enkelspel. Ik denk dat we het gewoon op ons af moeten laten komen.”

Op de Spelen van Tokio verloren Bertens en Schuurs in de tweede ronde van de Russinnen Veronika Koedermetova en Elena Vesnina.

De Spelen van Parijs worden op de gravelbanen van Roland Garros gespeeld.