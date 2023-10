Tweede zege op rij voor kampioen Denver Nuggets in NBA

De basketballers van Denver Nuggets hebben de tweede overwinning op rij in de Amerikaanse competitie NBA geboekt. De regerend kampioen versloeg Memphis Grizzlies met 108-104. De Servische sterspeler Nikola Jokic was topscorer met 22 punten. Hij pakte 12 rebounds en gaf 7 assists.

Bij Dallas Mavericks was Luka Doncic op dreef. Met 49 punten leidde de Sloveen zijn ploeg naar de 125-120 zege op Brooklyn Nets. Doncic schoot vier van zijn negen driepunters raak in de laatste drie minuten van de wedstrijd.

Ook Stephen Curry speelde sterk voor de Golden State Warriors. Hij kwam uit op 41 punten en won met zijn team met 122-114 van Sacramento Kings.

San Antonio Spurs won in de verlening met 126-122 van Houston Rockets. Devin Vassell was met 25 punten het meest trefzeker de Spurs. Victor Wembanyama, door de Spurs als eerste gekozen in de jaarlijkse draft, voegde er 21 punten en 12 rebounds aan toe.